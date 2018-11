A Radio CRC è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli: “Il San Paolo è un cantiere in movimento. Si lavora all'illuminazione al led, alla pista d'atletica e al manto erboso. L'impianto di illuminazione sarà completato durante la sosta, con piattaforme di 10 metri per 12 metri. Operazione importante che in parte sarà completata per Napoli-Chievo. L'altra parte sarà termina nel corso della stagione. La pista d'atletica sarà terminata per la fine del campionato. Per febbraio sarà completata la batteria dei bagni. Convenzione? In Giunta ci saranno le linee guida per il 30 dicembre con una convenzione rinnovabile. Ci sono punti critici che saranno risolti dal Consiglio Comunale. Con De Laurentiis si è disteso il clima, la commissione lavora in maniera tranquilla, il Napoli ha nominato i suoi ingegneri per coadiuvare e collaborare con i tecnici del Comune che lavorano per innovare il San Paolo in vista delle Universiadi”