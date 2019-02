A Radio CRC, è intervenuto Carmine Sgambati, presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli: “L'idea di portare il Napoli in tribunale nasce da un'imposizione della Corte dei Conti. Se, poi, si arriva ad incontrarsi e a firmare una nuova convenzione andiamo tutti allo stadio. Non possiamo terminare la discussione in una sera; bisogna chiudere prima il passato e poi, si passa al presente. Credo ci siano dei buoni presupposti che lascia sereni Comune, tifosi e società. Dobbiamo confrontarci prima del 13 febbraio in modo da concludere il tutto. Sono fiducioso perchè ho visto il presidente De Laurentiis convinto; gli ho consigliato di provare a fare qualche lavoretto in più di manutenzione del San Paolo. I consiglieri avevano due biglietti, per lo stadio, a testa da nominare a chi volevamo”.