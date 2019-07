Davide Ancelotti, figlio di Carlo e vice allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport della nuova stagione e dei possibili colpi di mercato degli azzurri.



Queste le sue parole: "Gap con la Juventus? Dobbiamo aumentare la nostra intensità in fase difensiva, giocheremo un calcio europeo e saremo molto aggressivi ed intensi. Cercheremo di applicare concetti che abbiamo già espresso nello scorso anno".



SU DI LORENZO - "È un ragazzo serio e professionale, ha voglia di dimostrare il valore come ha fatto lo scorso anno. Sa giocare sia in una difesa a quattro che a cinque. È un ragazzo aperto al cambiamento ed è carico per questa stagione".



SU JAMES - “L’abbiamo già avuto, è un calciatore straordinario e fa la differenza. Però di questo ne parla la società, io mi limito a dire che è un giocare straordinario perché lo conosco bene”.



SUL RITIRO DI DIMARO - "Abbiamo voluto la vasca con la sabbia per svolgere lo stesso lavoro che facciamo a Castel Volturno. Si lavora di forza ma si fanno anche lavori aerobici, ci torna sempre molto utile".