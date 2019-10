Davide Ancelotti, vice allenatore del Napoli e figlio di Carlo, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita tra gli azzurri e la Spal: "Non è una questione di trovare un undici ideale, non lo cerchiamo. Gara dopo gara vediamo come gioca l'avversario e cerchiamo di adattarci. Abbiamo una rosa molto ampia, cerchiamo di andare a pescare le cose giuste per affrontare al meglio la partita che ci si trova di fronte".