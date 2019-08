Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport da Marsiglia, dove ieri gli azzurri hanno vinto un'amichevole con la squadra locale. ll patron ha commentato diverse situazioni legate al mercato in entrata.



Queste le sue parole: "Noi dobbiamo ragionare perché quando ci si avvicina a certi giocatori e le controparti sanno che vuoi comprare, allora il gioco si fa duro. Ancelotti ci ha dato indicazioni precise sul mercato. James, Icardi e Lozano? Sono nomi su cui stiamo ragionando, ma magari c'è qualcuno che ancora non avete scoperto. I tifosi hanno ragione, loro vorrebbero tutto e subito ma ci sono gli agenti che cercano di ottenere il meglio possibile per loro: quelli però sarebbero soldi spesi in maniera passiva, perché l’agente è un sovraccarico che non dovrebbe nemmeno esistere”.