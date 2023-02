Manchester United e Psg avrebbero già pronte delle offerte shock, ma De Laurentiis non ha dubbi: Victor Osimhen non si tocca. Intervistato dalla Bild, il numero uno del Napoli è stato molto chiaro sul futuro della punta nigeriana, attualmente al primo posto nella classifica dei marcatori della Serie A 22/23 non sedici centri: "Victor non è in vendita - ha assicurato il noto imprenditore italiano -. I nostri giocatori sono molto richiesti, ma non devo vendere nessuno. Noi non abbiamo debiti".



De Laurentiis si è poi soffermato sulla sfida Champions che vedrà i partenopei impegnati con l'Eintracht Francoforte agli ottavi: "All'inizio l'impressione è stata quella di un sorteggio non difficile, ma in realtà non è esattamente così. Non a caso stanno lottando per il campionato in Germania. Non dobbiamo pensare di essere migliori: lo ha fatto lo scorso anno il Barcellona (in Europa League, poi i catalani sono stati eliminati ndr), non dobbiamo ripetere l'errore".