Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.



SULLA SQUADRA - Mi è piaciuto il Napoli, la squadra si diverte e ha divertito chi la guardava. Mi è piaciuto in considerazione del fatto che è la seconda partita. Vedremo esattamente quanto varrà questa squadra alla fine del ciclo con Liverpool, Borussia Dortmund e Wolfsburg".



SU CAVANI - "Il PSG chiede 55 milioni per Cavani ? Per me può chiederne anche 90, noi non lo stiamo trattando".



SULLE VOCI DI MERTENS AL PSG - "Credo che sia falso perché uno che ha veramente interesse esercita il diritto della clausola rescissoria entro il termine stabilito. Se fa scadere il termine, così com'è accaduto, vuol dire che è falso"