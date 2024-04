Genoa, possibile cambio in dirigenza: concorrenza al Napoli per il ds dell'Empoli

Non soltanto calciatori e allenatori, che possono partire o che potrebbero arrivare. In casa Genoa in queste ore si starebbe pensando anche a un'avvicendamento in dirigenza.In estate il club rossoblù potrebbe infatti salutare l'attuale direttore sportivo Marco Ottolini, in carica dal luglio 2022, sostituendolo con, colui che ricopre il medesimo ruolo all'Empoli.Ex difensore proprio dei toscani, oltre che della Sampdoria, Accardi è stato accostato nelle scorse settimane anche agli stessi blucerchiati. Ma è soprattutto il Napoli il club che sembra aver cercato con maggior insistenza il ds palermitano. Ora, però, in questa corsa sembra potersi inserire anche il Genoa.

Lo riferisce EmpoliChannel.it