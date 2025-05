Napoli, De Laurentiis: "Se Conte non sta bene deve cambiare aria. Bisogna avere a posto Conti e Conte. Chi vivrà vedrà”

Scudetto, centro sportivo, stadio, Conte e tanti altri temi affrontati dal, il numero uno del club azzurro ha parlato così a Radio CRC: "Da qui in poi dobbiamo continuare a cavalcare quest'onda di una Napoli vincente come idea: dobbiamo riprenderci il ruolo che nel mondo ci spetta, come città e filosofia. Ieri siamo arrivati ad oltre 52 schermi che hanno dato l'opportunità a tutti di assistere a questa meravigliosa consacrazione e di farlo senza incidenti. È una vittoria anche per il calcio italiano".

- Il pullman scoperto era stata una richiesta già nel terzo scudetto, è quanto appassiona di più i napoletani.. Questa mattina il primo regalo che ho ricevuto è stato di mia figlia Valentina, che mi ha dato la maglia del Napoli con la scritta 'Campione d'Italia'.- Sono sempre affamato: non si deve creare la noia della continuità, ma la primizia e l'incoscienza dell'imprevisto. Io per 40 anni con 400 film non ha mai avuto un insuccesso, ho sempre vinto e stravinto: uscivamo a Natale con tanti film in concorrenza, arrivavamo sempre tra i primi tre. Sulla Champions non posso promettere nulla.: due tasselli che porteranno via fatica, denaro ed investimenti. Per il centro sportivo dobbiamo assolutamente iniziare i lavori a settembre, perché dobbiamo lasciare Castel Volturno: Coppola è stato fin troppo gentile. Non è facile individuare il territorio.

- "Allo stadio Maradona c'è un problema fondamentale:. A Napoli abbiamo la fortuna di avere un pubblico che vale il dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo uomo in campo: se fosse vicino al campo sarebbe anche il ventesimo. Io sto studiando i costi per la riattivazione del terzo anello e per prevedere 45 salottini".- "Mi trovo spesso a discutere con bravissimi direttore generali ed amministratori delegati, ma che non sono i proprietari.. Se è indebitato addirittura il calcio inglese, che è il più ricco del mondo, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Bisognerebbe far sedere Ceferin, Infantino e Gravina, individuare cosa non funziona e cambiarlo".

- "State sereni, Conte è un grandissimo allenatore ed un uomo straordinario, che mi meraviglia sempre di più.. Non mettiamo carne a cuocere: ha un contratto di tre anni. Martedì andremo dal Papa, non ho voluto dirlo prima ai ragazzi".In un’intervista al TG1 ha poi aggiunto., quando ci eravamo incontrati la prima volta alle Maldive si era stabilito un rapporto ottimo di conoscenza amicale e rispetto. Quando gli avevo chiesto di venirci ad aiutare a novembre 2023“Il primo Scudetto è stata una cavalcata diversa, perché giocavamo anche in Champions e avevamo uncon la. Era un successo annunciato nel mese di. Qui inveceQuando sento dire dai giornalisti che il campionato è stato più debole, sono! Tutti si sono rinforzati per il quinto, quarto, secondo o primo posto, significa che tutti lottano. Nessuno si è reso conto che con la nuova Champions ci sono più partite da giocare”“Se resta? Sono domande da fare in un matrimonio?Ognuno dei due spera che l’altro sia rispettoso degli accordi firmati con i legali. Io credo cheQuesto è capitato con Spalletti. Con Conte c’è rispetto reciproco, di grande professionalità e proprio per questo lo ringrazio perché questo mancava da due anni. Guardate che vincere al Sud, contro le squadre del nord, non è una cosa facilissima, ahimè. Anche quando uno prova a tenere i conti a posto.