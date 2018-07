Aurelio De Laurentiis ha parlato a Radio Kiss Kiss del mercato del Napoli: "Darmian si avvicina, ma serve l'ok di Mourinho. Non abbiamo ricevuto nessuna mega offerta per Mertens e Insigne. Rog? È arrivata un'offerta importante, che può essere migliorata. Per me il ragazzo è blindato, ma nel calcio non si sa mai. Grassi in Spagna? Non posso dire né vero né falso, stiamo verificando e si sono avvicinate anche altre squadre europee. Se ho mai pensato a un ritorno di Higuain? Falsissimo, perché lo stesso Gonzalo non avrebbe mai accettato".