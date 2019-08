Il Napoli pensa a Wilfried Zaha, esterno offensivo del Crystal Palace. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis sta lavorando seriamente per portare in Italia l'ex Manchester United: valutazione di 65 milioni di euro, col presidente dei partenopei pronto a presentare un pagamento dilazionato per soddisfare le richieste economiche dei Glaziers.