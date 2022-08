Esordio super del Napoli in campionato. Cinquina rifilata al Verona allo Stadio Bentegodi sotto il segno di Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano. 2-5 il risultato finale che non lascia spazio alla fantasia, vittoria ampia per gli azzurri.



Arrivano anche i complimenti del presidente De Laurentiis: "Ottima la prima! Meravigliosa prestazione della squadra!! Bravissimo Spalletti!!!".