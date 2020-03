Questo lo scenario legato a Kalidou Koulibaly secondo La Gazzetta dello Sport: "La cessione del difensore senegalese viene quotata parecchio, secondo indiscrezioni francesi, dovrebbe finire al Psg. Ma Aurelio De Laurentiis ha già fatto sapere agli interessati che non lo vender meno di 100 milioni. In questo caso il Napoli non dovrà preoccuparsi di andare sul mercato, perché Manolas e Maksimovic stanno dando garanzie sufficienti dinanzi a Ospina. Col difensore serbo, tra l’altro, il presidente chiuderà a breve il prolungamento del contratto al 2024"