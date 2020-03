Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, in Spagna, Real Madrid e Barcellona stanno sperando che il Napoli trovi l'accordo con Fabian Ruiz per rinnovare il suo attuale contratto. Il motivo? Gli agenti del giocatore stanno spingendo per inserire una clausola rescissoria nell'accordo non superiore ai 70/80 milioni di euro cifra che i due club sono pronti ad investire.