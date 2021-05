Martedì è andato in scena l'incontro ravvicinato tra Rodrigo De Paul e il Napoli. Ad avere la meglio sono stati gli azzurri, mentre l'argentino ha fornito l'assist a Okaka per il momentaneo 2-1 ed è stato anticipato in occasione del gol di Lozano.



De Laurentiis ha già chiesto all'Udinese De Paul, come ha rivelato il vicepresidente dei friulani Campoccia. La valutazione fatta per l'argentino è di 35 milioni di euro. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.