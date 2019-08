Il suo futuro è apparso in bilico mai come in questa circostanza, considerando i rumors insistenti sull'arrivo di un altro concorrente nel reparto d'attacco. Ma, nonostante Icardi o Llorente, Arkadiusz Milik si candida per un'altra stagione a un ruolo da protagonista con la maglia del Napoli, perché questa è la volontà espressa da Aurelio De Laurentiis. Dal club azzurro sono arrivate rassicurazioni circa l'intoccabilità degli esponenti della “vecchia guardia” del reparto d'attacco, da Callejon e Insigne passando per Mertens e appunto il centravanti polacco.



Con Icardi che continua a non mostrare segnali di apertura alla squadra di Ancelotti, Llorente resta l'ipotesi più probabile per completare l'organico (ma attenzione alla concorrenza di Inter e Manchester United) e il giocatore spagnolo sarebbe certamente meno ingombrante anche nelle gerarchie del tecnico emiliano. Consentendo a Milik di ritagliarsi il suo spazio e provare a scacciare le perplessità relative alle sue condizioni fisiche e al suo rendimento. Con un rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 che nei prossimi mesi può tornare argomento di attualità.