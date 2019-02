Intercettato dai giornalisti a Zurigo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis saluta Marek Hamsik, passato ai cinesi del Dalian Yifang: "Noi in realtà abbiamo tenuto stretto Hamsik per tutti questi anni. Lo desiderava Moratti all'Inter, lo desiderava Allegri al Milan, lo ha desiderato Allegri alla Juventus. L'abbiamo tenuto vicino a noi e anche quando ultimamente mi ha parlato della Juventus e mi ha chiesto cosa fare, gli ho detto che doveva restare qui. Poi quando in estate mi ha parlato di una grandissima offerta dalla Cina gli ho detto che prima dovevano far organizzare il nuovo allenatore e capire quanto sarebbe stato fondamentale nel gioco di Ancelotti"