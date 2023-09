Aurelio De Laurentiis era stato profetico. Ai più, il tweet post-Bologna, col quale manifestava soddisfazione per i progressi nel gioco mostrati dalla squadra di Garcia, era sembrato fuori luogo e poco attinente con la realtà. E invece il rotondo 4-1 con cui il Napoli ha schiantato l’Udinese, nella serata in cui Osimhen e Kvaratskhelia dimenticano le polemiche e le discusse sostituzioni per mano dell’allenatore, confermano che i campioni d’Italia sono sulla via della guarigione. “Da Bologna siamo veramente ripartiti. Bravi tutti!”, ha scritto il presidente azzurro per celebrare una prova ed un risultato finalmente convincenti in coppia che, laddove ce ne fosse bisogno, riaffermano la competitività dei vincitori dell’ultimo scudetto nella corsa per il tricolore.