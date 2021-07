L'argomento più caldo in casa Napoli è quello che riguarda il futuro di Lorenzo Insigne. Decisivo con l'Italia per la vittoria che è valsa l'accesso alla semifinale degli Europei, i tifosi partenopei sperano di vederlo ancora a lungo con la maglia napoletana.



Dopo gli impegni in Nazionale sarà il momento di parlare e si siederanno De Laurentiis, Insigne e il suo procuratore Pisacane. Il giocatore vorrà un aumento a 5 milioni di euro stagionali, ma visto il momento il presidente gli spiegherà la situazione chiedendo una riduzione dello stipendio. Intanto sullo sfondo ci sono delle chiacchierate informali con Tottenham e Barcellona. Scrive così oggi il Corriere dello Sport.