Radio Kiss Kiss - Napoli, De Laurentiis prepara il ricorso alla Fifa per escludere la Juve dal Mondiale per Club

Non si sono fermate alle dichiarazioni di ieri al Business of Football Summit le azioni diin merito al discorso competizione con lanella qualificazione al prossimoIn questo momento agli azzurri servirebbe il passaggio del turno con ilcon una vittoria e almeno due pareggi o una vittoria nel turno successivo ai quarti per scavalcare i bianconeri nel ranking. Il numero uno dei partenopei però ha ipotizzato dal palco del summitper il "caso plusvalenze e manovre stipendi".De Laurentiis, infatti, sta facendo già lavorare il suo pool di avvocati e legali al fine diin caso di mancato accesso diretto per c