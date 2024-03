De Laurentiis: 'Mondiale per Club? La Juve non dovrebbe andarci a priori'. Come funziona e chi è già qualificato

Emanuele Tramacere

2,5 miliardi di euro. È questo il motivo per cui tanti, tantissimi club si stanno impegnando oltre i propri limiti in Champions League e per cui i rispettivi presidenti non lesinano stoccate e frecciatine. Il Mondiale per Club Fifa garantirà a chi parteciperà incassi milionari, più di quanto, con meno partite, garantisce l'attuale massima competizione Uefa da cui però usciranno le 12 squadre qualificate dall'Europa. Ma come funziona il "ranking" per accedere al Mondiale per Club? Quali sono le squadre già qualificate? E quali sono oggi in corsa?



L'ATTACCO DI DE LAURENTIIS - Che questa competizione faccia gola a tantissimi l'ha dimostrato, ad esempio, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Parlando in conferenza stampa del Mondiale per Club ha infatti direttamente attaccato la Juventus rivale diretta degli azzurri pur senza partecipare alle coppe Uefa nella corsa alla qualificazione: "Noi al Mondiale per club? Mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla Uefa ed estromessa dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club".



INTER GIA' QUALIFICATA - L'Italia infatti ha solo due posti a disposizione su i 32 previsti e uno dei due è già stato guadagnato dall'Inter grazie allo straordinario percorso che ha portato i nerazzurri alla finale, poi persa contro il Manchester City, della scorsa Champions League. L'altro posto come detto, se lo giocano Juventus e Napoli con i bianconeri che possono solo restare a guardare e "gufare" l'eliminazione degli azzurri col Barcellona.



