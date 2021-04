Domenica al Maradona di Fuorigrotta andrà in scena Napoli-Inter, posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Tra i punti di forza nerazzurri ci sarà Nicolò Barella, che nella sessione invernale di mercato della stagione 2018/19 fu vicinissimo al trasferimento dal Cagliari proprio in azzurro.



De Laurentiis aveva raggiunto l'intesa con Giulini per un totale di 50 milioni (20 milioni cash più i cartellini di Ounas e Rog). Mancava il "sì" di Barella che però fermò tutto. Voleva aiutare il Cagliari a centrare la salvezza e in più c'erano pessimi rapporti tra la tifoseria napoletana e quella sarda. Così oggi veste la maglia nerazzurra e domenica affronterà quella che sarebbe potuta essere la sua squadra attuale. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.