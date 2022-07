Aurelio De Laurentiis è sempre un vulcano di idee. Nel corso della intervista a Radio Kiss Kiss, il patron azzurro ha parlato di uno degli argomenti più caldi in casa Napoli: la nuova maglia.



MAGLIA - "La maglia del Napoli è un simbolo che va rispettato e osannato. Presenteremo la nuova mercoledì, quando giocheremo con l'Adana. In quell'occasione avremo quella azzurra, la prima maglia, la vera maglia. So che il tifoso vorrebbe che giocassimo sempre con quella, ma spesso bisogna portarsi dietro anche le altre per motivi di riprese televisive. Seconda maglia? Non anticipiamo nulla. Posso dire però che quest'anno probabilmente ne faremo 12-13 come l'anno scorso".