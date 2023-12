In estate era arrivato come vice Osimhen, ma anche ieri - senza il nigeriano in campo -è partito fuori. Ed è entrato negli ultimi cinque minuti nella gara col Monza, dopo Gaetano e Lindstrom.. Prima della gara di ieri aveva giocato solo il recupero contro la Juventus, un tempo - e un gol - al Bernabeu col Real Madrid e mezz'ora in Coppa Italia con il Frosinone.- Il Cholito non è contento della situazione, vorrebbe giocare un po' di più e l'ha fatto presente all'allenatore. Tra qualche giorno Osimhen partirà per la Coppa d'Africa, lì davanti ci sarà più spazio e Simeone è pronto a sfidare Raspadori (ieri è partito lui dall'inizio) per un posto da titolare.. Giovanni però non ha mai smesso di lavorare a testa bassa, si allena con intensità e voglia di dimostrare che quel posto può essere il suo.- Contemporaneamente però si guarda intorno. Perché il mercato è alle porte e. In estate ci aveva pensato il Monza che poi non ha approfondito i discorsi, al momento non si è fatto avanti nessuno ma il giocatore potrebbe far comodo a chi cerca un attaccante con le sue caratteristiche. A oggi il Napoli non pensa alla cessione del Cholito che tra prestito e riscatto è stato preso a 15 milioni dal Verona, ma adesso il giocatore vuole delle garanzie sul suo status in rosa.