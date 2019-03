Aurelio De Laurentiis è stato intercettato dai cronisti prima dell'incontro con la giunta comunale per la questione stadio San Paolo: "Contro il Salisburgo sarà una partita molto complicata. Le parole di Insigne non vanno interpretate, essere delle persone pubbliche in Italia ti crea problemi. Se respiri dicono 'Che ha detto? Non ho sentito'. Lasciate anche i calciatori avere una loro capacità democratica di esprimersi, non fate i fascisti del piffero".