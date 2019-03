. Lo sfogo del neo-capitano dopo il pareggio col Sassuolo ha fatto suonare l'allarme, perché é evidente a tutti che il motivo del suo malcontento non sia rinconducibile esclusivamente alle critiche ricevute recentemente per le sue prestazioni ma a un "mal di pancia" che nasce da più lontano. Come ha evidenziato il nostro Marco Giordano , la scelta di affidarsi a un procuratore come Mino Raiola, uno che negli ultimi anni ha dimostrato la sua capacità di muovere ovunque i grandi giocatori, risponde a una logica precisa.e dunque chi meglio dell'agente italo-olandese per sondare eventuali interessi dall'estero? Secondo il quotidiano Il Mattino, il numero 24 azzurro, esattamente come Marek Hamsik, il compagno di squadra dal quale ha appena ereditato la fascia. Evidentemente, che lo ha portato più vicino alla porta ma gli ha tolto quelle certezze che il 4-3-3 del precedente allenatore gli aveva infuso.- Il Napoli non ha assunto alcuna posizione ufficiale sul tema, ma l'attaccante non è più considerato un incedibile a tutti i costi. Dipenderà dalle offerte che arriveranno, dipenderà anche dai movimenti collaterali che un'eventuale uscita di Insigne comporterebbe. In tal senso,del PSV Eindhoven che nella testa di Ancelotti e De Laurentiis rappresenterebbe la soluzione ideale in quella posizione. E sempre secondo Il Mattino, Raiola è pronto a far rientrare, che la Spal riscatterà dal Verona e che viene considerato un profilo gradito dal ds azzurro Giuntoli.