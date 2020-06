Gattuso è diventato il cuore e la grinta di questo Napoli, con i tifosi azzurri che riconoscono in lui un grandissimo leader e in pochi mesi sono diventati pazzi per lui. Però per il dopo Ancelotti poteva non esserci lui e lo rivela lo stesso De Laurentiis nella sua intervista per il Corriere dello Sport:



"Ho l'abitudine di fare valutazioni ampie e volevo sentire sia Allegri che Gattuso. Chiamai prima Allegri con cui ho un rapporto diretto e di stima da anni e quando gli telefonai fu onesto e mi disse: Aurelio sto fermo, ne ho bisogno, non c'è preclusione assoluta perché avete realizzato un progetto straordinario. E poi noi due ci vogliamo bene. Ho deciso di starmene un po' tranquillo".