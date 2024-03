Napoli, De Laurentiis: 'Vogliamo il Mondiale per Club. Kvara? L' offerta deve arrivare a me, non al procuratore'

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a Mediaset prima del match di Champions League contro il Barcellona. Tanti gli argomenti trattati, ecco le sue parole.



CALZONA - "Lo conosco da tantissimi anni: è una persona affidabilissima e per questo mi sono affidato a lui in quest'anno un po' complicato. Quando si vince, è sempre difficile ripetersi. Partita molto importante, perché ci dà la possibilità di accedere ai quarti dove, se si fa un certo punteggio si accede al Mondiale per Club. Una cosa importante per una squadra che ha conquistato un posto in Europa che prima non aveva. Ce la metteremo tutta e speriamo di farcela, ma la vita va avanti e cercheremo di fare sempre meglio. Non dimentichiamoci che questo è uno sport, speriamo di appassionare i tifosi".



KVARA - "L'offerta irrinunciabile di cui ha parlato il procuratore deve arrivare a me e non a lui. Kvara ha ancora tanti anni con noi e io vorrei estendergli il contratto. Lui è stato un signore, ne riparleremo a fine anno e io non mi sono mosso. Se dovesse irrigidirsi, peggio per lui ma anche per noi. Sapevamo che era un buonissimo giocatore, ma grazie al Napoli ha espresso il meglio di sé ed è giusto che questa valorizzazione noi la pagheremo".



ERRORI - "Io non guardo mai al passato e godo nel momento in cui riesco ad interpretare il futuro e raggiungere l'obiettivo prefissato. Il passato è passato, forse avrei dovuto non impuntarmi e non concedere a Spalletti di andare via. Nella vita però quando si lavora bisogna andare tutti d'accordo, altrimenti c'è un clima con cui non si vada nessuna parte".