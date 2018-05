Contatti telefonici frequenti ed incontro il prossimo 21 maggio tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Questa la clamorosa voce lanciata dall'edizione odierna del Corriere della Sera in ottica panchina Napoli, che scrive: "De Laurentiis lavora per il sostituto e si muove su più direzioni. Con Mendes si è avvicinato a Fonseca, trattativa parallela al trasferimento eventuale di Sarri al Monaco, ma ha anche sondato Carlo Ancelotti, che incontrerà a Milano il 21 maggio, quando l’ex Bayern rientrerà dal Canada per la partita di addio al calcio di Pirlo: per ora contatti telefonici molto frequenti. Per Ancelotti, il Napoli è una sfida interessante. Chiaro che la proposta diventerà concreta sulla base di cifre e programmi che De Laurentiis illustrerà all’"amico" (lo ha definito così) Carletto".