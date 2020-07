Ci voleva un uomo di polso, qualcuno che conoscesse bene uno spogliatoio prima di tutto da calciatore.. Gli inizi sulla panchina azzurra non sono stati dei migliori, con le sconfitte incassate e le pessime prestazioni mostrate in campo. Ma quella da lui raccolta era una squadra spaccata con tanti cocci da recuperare.- Dopo il tentennamento iniziale è venuta fuori tutta la personalità dicheL'impresa quarto posto avrebbe avuto del clamoroso, con le prime posizioni veramente troppo lontane e l'Atalantache è andata a mille, specialmente alla ripresa del campionato post Covid.abbinata ad un'affiatamento veramente molto importanti. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato di Ancelotti come una scelta sbagliata, un cosiddetto "incidente". ​- Ma in quell'incidente c'è stato il soccorso di Gattuso, di cui lo stesso De Laurentiis pochi giorni fa ha parlato così:Solitamente con i calciatori non ci molti argomenti da condividere però con lui è diverso. Lui svolge il suo lavoro facendolo con passione, con amore e per questo dà sempre il meglio". Il contratto dell'ex Milan, inizialmente in scadenza a fine stagione, si è rinnovato automaticamente fino al 2021, maL'ingaggio aumenterà, con i dettagli ancora da definire quando si sederanno al tavolo Gattuso e il presidente azzurro. E' vicino però il via libera diNon c'è fretta, c'è da pensare prima ad altre priorità, ovvero concentrarsi sul finale di campionato e soprattutto il ritorno di Champions contro il Barcellona.(Napoli-Lazio) e si potrebbe aspettare anchequando club e allenatore saranno più sereni dopo la durissima sfida europea.