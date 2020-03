Il Mattino svela alcuni retroscena sul rinnovo di Gattuso: "ADL vuole incontrare Jorge Mendes, l'agente che assiste il tecnico calabrese. Vuole la fumata bianca di Gattuso per la sua permanenza a Napoli il prima possibile. L'appuntamento era fissato a Barcellona, la sera prima della gara di ritorno degli ottavi. Oggetto della discussione il futuro di Ghoulam, ma soprattutto del nuovo contratto dell'allenatore che a dicembre ha preso il posto di Ancelotti con un contratto fino al 2021, ma ADL vuole portarlo fino al 2023. Mendes e De Laurentiis continuano a scambiarsi messaggi distensivi e rassicuranti. E non è escluso che presto inizino a inviarsi anche le prime bozze del nuovo contratto. De Laurentiis pronto a ridiscutere il nuovo accordo entro il 30 aprile. L'idea è di rinnovare con un compenso di 1,5 milioni di euro, compresi i diritti di immagine che Gattuso ha ceduto solo in parte al Napoli".