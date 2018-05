Torna a parlare Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, anche stavolta poco tenero verso il presidente De Laurentiis. Il primo cittadino partenopeo è intervenuto a Radio Kiss Kiss: "Non è la prima volta che De Laurentiis quando è in difficoltà cerca di spostare l'attenzione insultando. Mai come in questo momento ci sarebbe bisogno di unità e si fa fatica a capire questo attacco improvviso. Mentre De Laurentiis esternava, noi stavamo chiudendo a Roma un accordo che consente di individuare risorse pubbliche per le Universiadi per ristrutturare completamente, più di quello che avevamo pensato, l'intero stadio San Paolo in tempi brevi, senza nessuna ricaduta sui tifosi, anche se i lavori non riguarderanno le curve".

Ha poi proseguito: "Il San Paolo è l'unico stadio ristrutturato con soldi pubblici, il che dovrebbe far contento De Laurentiis. Le sue sono argomentazioni di natura diffamatoria, mi aspetto scuse e la sua chiarezza, altrimenti è malafede".



SUI LAVORI - "Metteremo seggiolini nuovi, impianto elettrico, bagni. Non dico diventerà un gioiello, ma quasi. La sua uscita avrebbe potuto provocare il fallimento dell'accordo e in quel caso avremmo rischiato di non giocare più la Champions a Napoli e allora o si vendeva lo stadio o non c'erano soldi, che De Laurentiis sicuramente non avrebbe versato. I lavori partiranno quest'estate".