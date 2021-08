Luciano Spalletti, dopo il suo esordio ufficiale sulla panchina del Napoli, può sorridere a metà. È arrivata la vittoria contro il Venezia grazie ai gol di Insigne ed Elmas. Però c'è anche la nota dolente, ovvero l'espulsione di Osimhen che ha lasciato la squadra in dieci uomini dal 22' del primo tempo.



L'attaccante nigeriano si è liberato di Heymans con troppa foga rifilando all'avversario una manata sul volto. Per il direttore di gara Aureliano non ci sono stati dubbi, rosso diretto. Oggi verso le 15 è attesa la decisione ufficiale del Giudice Sportivo che comunicherà il numero di giornate di squalifica per Osimhhen. Qualora dovesse essere considerato il gesto come "condotta antisportiva" si potrebbe andare in contro ad un solo turno di stop. Differentemente, se venisse riconosciuta una "condotta violenta" le gare di squalifica diventerebbero due o tre. Il Napoli domenica affronterà il Genoa e dovrà fare a meno del suo numero 9. La speranza degli azzurri è ritrovarlo tra due giornate, quando al Maradona arriverà la Juventus.