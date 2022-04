L'unico innesto arrivato dal mercato di gennaio per il Napoli è Axel Tuanzebe. Il difensore ex Aston Villa è arrivato in azzurro per dare una mano soprattutto nel mese di gennaio, quando Koulibaly è stato impegnato in Coppa d'Africa.



Due occasioni per lui, una nei minuti finali in campionato contro la Sampdoria e un'altra da titolare in Coppa Italia contro la Fiorentina. Poco spazio e qualche infortunio di troppo. La decisione è comunque già presa: il Napoli non ha intenzione di riscattare il giocatore che farà rientro al Manchester United a fine stagione.