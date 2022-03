Il Napoli che verrà sarà giovane e low budget, almeno per quanto riguarda gli ingaggi. Così ci sarà da sfruttare al massimo tutto il prodotto che si ha a disposizione in casa. Spalletti il prossimo luglio nel doppio ritiro di Dimaro e Castel di Sangro dovrà valutare l'affidabilità di alcuni giovani attualmente in prestito.



Tra questi c'è Alessio Zerbin, esterno offensivo che si sta mettendo in mostra in Serie B con la maglia del Frosinone. Stando a quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport verrà inserito in organico per avere una soluzione in più in quel ruolo.