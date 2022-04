Arrivato sotto traccia in prestito dal Fulham, Andrè Zambo Anguissa ha sorpreso il calcio italiano fornendo prestazioni di alto livello che gli hanno permesso di diventare fin da subito un titolare nel Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza non ha dubbi, il camerunense sarà riscattato per 15 milioni e diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Napoli.