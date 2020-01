In casa Napoli ci si prepara per una cessione. Si tratta di Gianluca Gaetano, il giovane talento classe 2000, aggregato da oramai un anno alla prima squadra.



Per lui, però, non sarà una cessione a titolo definitivo, ma solo prestito di sei mesi, per andare a “farsi le ossa” in Serie B. Il giocatore è pronto per una nuova esperienza alla Cremonese ed ha salutato Napoli con un messaggio su Instagram: “Grazie Napoli. A presto”. Con la promessa, quindi, di tornare in azzurro più forte di prima e pronto per giocarsi le sue carte



Con lui si trasferirà anche la fidanzata Maria, che lo accompagnerà in questa nuova avventura a Cremona.