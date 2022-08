Doveva essere il Pizarro della Roma a Napoli, ovvero l'equilibratore del centrocampo di Spalletti. Invece la parabola di Demme è stata discendente. Il tedesco lo scorso anno è stato condizionato fortemente dall'infortunio iniziale e dall'esplosione di Lobotka: due fattori che lo hanno fatto finire in fondo alle gerarchie.



Ieri l'agente non ha escluso l'ipotesi di una cessione. Stando a quanto scrive oggi il Correre del Mezzogiorno la prossima settimana ci sarà un incontro tra il ds Giuntoli e l'entourage di Demme. Al centro dei discorsi ci saranno le eventuali offerte per il giocatore e le intenzioni da parte del Napoli riguardo allo spazio che avrà in questa stagione.