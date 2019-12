Con l'arrivo di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli i posti nel reparto offensivo si sono inevitabilmente ridotti. Questo perché il neoallenatore azzurro è tornato al classico 4-3-3, usato in passato da Maurizio Sarri.



Così Llorente sembra essere diventato la terza scelta per l'attacco, con Milik in un buon momento di forma e Mertens pronto per pungere a gara in corso. Le gerarchie possono cambiare sicuramente, ma chi appare comunque più dietro è proprio lo spagnolo.



Così la possibilità di uno scambio di prestiti Llorente-Politano appare molto concreta. Con l'arrivo di un altro esterno d'attacco, però, significherebbe ancora meno spazio per Amin Younes, che il campo quest'anno lo ha visto pochissimo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport sull'ex Ajax ci sarebbe il Werder Brema, pronto a portarlo in gennaio dal mese di gennaio.