Stando a quanto riportato dall'edizione di oggi del quotidiano Secondo Repubblica, sono poche le chance per Kalidou Koulibaly di restare a Napoli, con un autentico derby di mercato tra le due squadre di Manchester ed il conto alla rovescia per il suo addio. De Laurentiis non si opporrà al suo addio se dovesse arrivare un'offerta importante. A quanto pare, il Manchester United è disposto a spendere 85 milioni di euro.