Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto a Dazn dopo il successo contro l'Inter: "Il gol? Ho trovato spazio, ho provato a calciare ed è andata bene. Un gol bello e importante dopo il pareggio subito. Sono contento. Dedica a Spalletti? Il mister è importantissimo per tutti noi, mi piace esultare con i compagni e con la panchina. Avevamo parlato del fatto che l'Inter era l'unica che non eravamo riusciti a battere e ci tenevamo a farlo. Chiudere la carriera a Napoli? Io sto bene qui, non c'è bisogno di dirlo".