Giovanni Di Lorenzo è uno dei volti nuovi del Napoli di Carlo Ancelotti: "Siamo pronti per il debutto in campionato, finalmente! - ha detto ai microfoni di Radio Kiss Kiss il terzino arrivato dall'Empoli - La Fiorentina si è rinforzata, ma noi abbiamo lavorato per arrivare al massimo a questa partita. Per me questo è il coronamento di uno sogno, ma ora devo meritarmi questa maglia. E' fantastico lavorare con Ancelotti, un allenatore di esperienza mondiale che ha vinto tutto. Con i tuoi consigli potrò crescere tanto". Cinque gol l'anno scorso con l'Empoli: "Giocavo in un ruolo più offensivo, quest'anno partirò più indietro e dovrò coprire bene. La città è splendida, voglio ripagare l'affetto dei tifosi".