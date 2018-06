Antonio Di Natale, grande ex dell'Udinese, ha potuto seguire passo dopo passo la crescita di Alex Meret. Interpellato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato così del portiere vicinissimo al Napoli: "L'ho visto crescere sotto tutti i punti di vista, sia quello tecnico che quello della personalità. Il Napoli si è assicurato il portiere dei prossimi 10 anni, per me è il nuovo Buffon".