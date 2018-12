Il turnover del nuovo corso napoletano targato Ancelotti sta regalando nuova linfa a molti uomini rimasti nell'ombra durante la gestione Sarri. Ma non a tutti. Con appena 5 presenze da titolare in campionato e nessuna apparizione in Champions League, Amadou Diawara è il giocatore meno impiegato fin qui nella batteria dei mediani a disposizione dei partenopei. Numeri che hanno contribuito ad accrescere un mal di pancia in quella che forse il guineano immaginava come la stagione della definitiva consacrazione. E anche se questa sera nella sfida di Cagliari dovrebbe partire dall'inizio, il futuro di Diawara appare tutt'altro che definito.



SIRENE INGLESI - La voglia del ragazzo di calcare il campo potrebbe portarlo a spingere per un addio al Napoli e le pretendenti non mancano. Il Milan ci aveva fatto più di un pensiero dopo la notizia dello stop di Biglia, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo ai rossoneri. In Premier diversi club studiano con interesse la situazione. Il Napoli, dal canto suo, ha già detto no a qualche offerta (38 milioni messi sul piatto dal Tottenham) e non intende dar via il classe '97 in prestito. Per lasciarlo partire De Laurentiis continua a sparare alto: servono 50 milioni di euro. Una cifra che finora nessuno è intenzionato a investire per l'ex Bologna. Ma la volontà del giocatore potrebbe spingere presto il patron azzurro a rivedere le proprie richieste.