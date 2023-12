Non c'è stato seguito, però, in termini di risultati a Madrid e ieri in campionato contro l'Inter. Una gara, quella del Maradona, viziata daMazzarri e il ds Meluso a fine gara, con la rete del vantaggio nerazzurro che nasce da un contatto a centrocampo tra Lautaro e Lobotka e un rigore non fischiato su Osimhen. Alla fine il tabellino dice 0-3, crollo netto e tanti punti deboli che vengono fuori.- In primis è emerso e sta emergendo il problema del reparto arretrato. A testimoniare il tutto sono i numeri chiaramente deprimenti.L'anno scorso erano state 28 addirittura in tutto il campionato e la proiezione oggi è evidentemente superiore. Non ha aiutato Mazzarri l'arrivo in panchina nel periodo più delicato, quando nel giro di due settimane da programma per il Napoli ci sono come avversarie(quest'ultima decisiva per il passaggio del turno in Champions). E ora si dà continuità in negativo a quanto visto nella prima parte con Garcia,contro le squadre qualitativamente più importanti. Sconfitte con Lazio, Fiorentina, Real Madrid (due volte) e Inter, un pareggio con il Milan e uno spiraglio grazie a quella vittoria contro l'Atalanta. Restano, il che è tutto dire.- Ripetere quanto fatto da Spalletti era complicatissimo, però il passo indietro è veramente grande in questo momento. E, che dopo 4 mesi non può essere considerato soddisfacente. Il Napoli ha perso il miglior difensore della scorsa Serie A conche non conosceva il calcio europeo e sta mostrando tanti limiti di un esordiente. Di conseguenza anchesi rende protagonista di parecchi errori lì dietro, non avendo un punto di riferimento come il sudcoreano (o Koulibaly in passato). Così come, non proprio le prime scelte per comporre una difesa da scudetto. Dal mercato ci si aspettava qualcosa in più, Kim andava rimpiazzato con un calciatore già pronto ad avere un impatto deciso. Così non è stato ePerché c'è la Roma che l'ha raggiunto a quota 24, ma la differenza reti (+11 a +9) favorisce i giallorossi. Dallo scudetto al quinto posto, qualcosa è andato storto.