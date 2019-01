Il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti a Castelvolturno dopo la sosta invernale. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo di domenica per l'ottavo di finale di Coppa Italia al San Paolo (ore 20.45). La Serie A tornerà domenica 20 gennaio.con Napoli-Lazio, posticipo della 20esima giornata (ore 20.30). La squadra ha svolto, sul campo 1, attivazione a secco in avvio e di seguito lavoro tecnico. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitina a porte piccole. Chiriches ha lavorato col gruppo. Differenziato, sul campo 2, per