Acclarate le difficoltà di arrivare ad Hirving Lozano, lo scouting del Napoli è alla ricerca di un calciatore offensivo con caratteristiche si strappo e di qualità. Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, sono due i profili che gli uomini mercato del Napoli stanno sondando con attenzione. Si tratta di Adama Traoré del Wolverhampton e di Ezequiel Barco, dell'Atlanta United.



INCOGNITA TRAORE' - L'interesse per Traoré è più datato ed è ritenuta dal Napoli una soluzione di ripiego per un calciatore dalla tecnica sopraffina, ma che il tecnico Nuno Espirito Santo sta provando a disciplinare tatticamente. Per Traoré, classe '96, appena un gol in stagione in 1225 minuti giocati: i Wolves lo liberano per 15 milioni, ma il Napoli non ha lanciato un affondo, ha solo raccolto informazioni.



LA STELLA DELL'ARGENTINA - Ezequiel Barco è una delle poche note liete del Mondiale Under 20 dell'Argentina: classe '99, autore di performance condite anche da gol spettacolari, Barco piace perché rappresenta un Lozano più raggiungibile. Dopo esser esploso all'Independiente, è passato pochi mesi fa in MLS, negli Stati Uniti ad Atlanta: 15 milioni di dollari il suo costoso passaggio. Sembra scontato, però, il trasferimento in Europa: il ds Giuntoli ha ricevuto relazioni entusiaste, un investimento prospettato di sicuro affidamento. Il Napoli sonderà la pista per un assalto da almeno 20 milioni per assicurarsi il meglio della next gen albiceleste.