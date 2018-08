Secondo quanto riferito da Tuttonapoli sembra essersi arenata la trattativa tra Napoli e Cagliari per Lorenzo Tonelli. Gli azzurri chiederebbero 7 milioni per l'obbligo di riscatto al raggiungimento di 20 presenze, una formula che non convince i sardi. Inoltre altro problema è rappresentato dall'alto ingaggio del difensore.