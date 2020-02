In casa Napoli l'infermeria si riempie e si svuota in continuazione. Sembrava fossero tutti recuperati, ma ecco lo stop di Koulibaly, Milik e Lozano per la trasferta di Cagliari.



Proprio nella sfida di questa sera è arrivato un nuovo infortunio. Hysaj ha infatti lasciato il campo all'80' con l'ingresso a Mario Rui. Il terzino albanese è stato sostituito per problemi fisici ed ecco arrivare il comunicato del Napoli a riguardo:



Elseid Hysaj, sostituito per infortunio nel finale di Cagliari-Napoli, ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Le condizioni del difensore azzurro saranno ulteriormente valutate domani alla ripresa degli allenamenti.