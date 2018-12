Infortunio per il centrocampista e capitano del Napoli Marek Hamsik durante il match con l'Inter: per lui problema muscolare alla coscia destra, distrazione di primo grado al bicipite femorale.



SALTA L'EMPOLI - Hamsik salterà sicuramente il match in programma il 29 dicembre contro l'Empoli e proverà a rientrare dopo la sosta. Nella stagione in corso lo slovacco ha fino a questo momento collezionato, tra Serie A e Champions League, 18 presenze ed un goal.